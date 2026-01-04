Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 04 января, 2026
    • 15:37
    Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк

    Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк в целях повышения безопасности республики и улучшения логистики.

    Как передает Report со ссылкой на издание Guinea Ecuatorial Press, соответствующий указ подписал президент африканской страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

    Согласно указу, новой столицей становится город Сьюдад-де-ла-Пас вместо Малабо.

    "Мы решили перенести центр управления государством в Сьюдад-де-ла-Пас, чтобы гарантировать безопасность институтов власти и обеспечить гармоничное развитие всех регионов нашей страны. Малабо, в силу своего островного положения, остается уязвимым для угроз извне, в то время как новая столица в самом сердце материка станет крепостью суверенитета и двигателем прогресса для каждого гражданина Экваториальной Гвинеи", - говорится в документе.

    Строительство Сьюдад-де-ла-Пас было начато в 2012 году как будущей столицы страны. Город расположен на реке Веле в самом центре материковой части Экваториальной Гвинеи в 160 км к востоку от побережья Атлантического океана. Он окружен густыми тропическими лесами. Сьюдад-де-ла-Пас находится в 25 км от границы с Габоном и в 60 км от границы с Камеруном.

    Большинство министерств и государственных учреждений уже переехало из Малабо в новую столицу. Город рассчитан на 200 тыс. жителей. Между тем Малабо, расположенный на острове Биоко в Атлантическом океане, сохранит часть государственных служб. Так, в исторической столице останется МИД и министерство углеводородов и развития горнодобычи. Посольства зарубежных стран и штаб-квартиры крупнейших компаний и банков также пока не планируют переезд в Сьюдад-де-ла-Пас. Малабо, где проживают 350 тыс. человек, сохранит за собой статус главного коммерческого и финансового центра страны.

    Экваториальная Гвинея перенос столицы Малабо Сьюдад-де-ла-Пас
