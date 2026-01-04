İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı adadan materikə köçürülüb

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 15:51
    Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı adadan materikə köçürülüb

    Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı respublikanın təhlükəsizliyinin artırılması və logistikanın yaxşılaşdırılması məqsədilə adadan materikə köçürülüb.

    "Report" "Guinea Ecuatorial Press" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Afrika ölkəsinin Prezidenti Teodoro Obianq Nqema Mbasoqo müvafiq fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, paytaxt Malabo əvəzinə Syudad-de-la-Pas şəhəri elan edilib.

    "Hakimiyyət institutlarının təhlükəsizliyini təmin etmək və regionların ahəngdar inkişafına nail olmaq üçün dövlət idarəçiliyinin mərkəzini Syudad-de-la-Pasa köçürmək qərarına gəldik. Ada mövqeyinə görə Malabo xarici təhdidlərə daha həssasdır, materikin tam mərkəzində yerləşən yeni paytaxt isə Ekvatorial Qvineyanın hər bir vətəndaşı üçün suverenliyin qalası və tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsi olacaq", – fərmanda deyilir.

    Syudad-de-la-Pasın tikintisinə 2012-ci ildə ölkənin gələcək paytaxtı kimi başlanılıb. Şəhər Ekvatorial Qvineyanın materik hissəsinin mərkəzində, Atlantik okeanı sahilindən 160 km şərqdə, Vele çayı üzərində yerləşir və sıx tropik meşələrlə əhatə olunub. Syudad-de-la-Pas Qabonla sərhəddən 25 km, Kamerunla sərhəddən isə 60 km məsafədədir.

    Nazirliklərin və dövlət qurumlarının əksəriyyəti artıq Malabodan yeni paytaxta köçüb. Şəhər 200 min sakin üçün nəzərdə tutulub. Bununla belə, Atlantik okeanındakı Bioko adasında yerləşən Malaboda bəzi dövlət qurumları saxlanılacaq. Belə ki, tarixi paytaxtda Xarici İşlər Nazirliyi, eləcə də Karbohidrogenlər və Dağ-mədən Sənayesinin İnkişafı Nazirliyi fəaliyyətini davam etdirəcək. Xarici ölkələrin səfirlikləri, həmçinin iri şirkət və bankların baş ofisləri hələlik Syudad-de-la-Pasa köçməyi planlaşdırmır. 350 min əhalisi olan Malabo ölkənin əsas kommersiya və maliyyə mərkəzi statusunu qoruyub saxlayacaq.

    Ekvatorial Qvineya paytaxt Malabo
    Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк
    Equatorial Guinea relocates capital over strategic reasons

    Son xəbərlər

    16:07

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    15:52

    Dünya çempionu karyerasını bərpa etdiyini açıqlayıb

    Fərdi
    15:51

    Ekvatorial Qvineyanın paytaxtı adadan materikə köçürülüb

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    15:39

    Türkiyənin Energetika Nazirliyi: "Akkuyu" AES-nin birinci enerji blokunun 95 faizi hazırdır

    Region
    15:27

    KİV: Berlində elektrik stansiyası solçu qruplaşma tərəfindən yandırılıb

    Digər ölkələr
    15:13

    "SpaceX" "Starlink" internet peyklərindən ibarət onlarla qrupu orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:11

    Azərbaycan-Türkiyə arasında "Abşeron" qazı üzrə uzunmüddətli müqavilə bağlanıb

    Energetika
    15:05

    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti