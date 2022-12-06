Обнародован календарь игр азербайджанских волейболисток на Евро-23

Стал известен календарь игр женской волейбольной команды Азербайджана на чемпионате Европы в 2023 году, который пройдет в Германии.

Стал известен календарь игр женской волейбольной команды Азербайджана на чемпионате Европы в 2023 году, который пройдет в Германии.

Как сообщили Report в Национальной федерации волейбола, первую игру азербайджанская команда, выступающая в группе С, проведет 18 августа с соперницами из Чехии.

Соперницами азербайджанских волейболисток, которые выступают на чемпионате Европы в десятый раз подряд, в группе станут команды из Германии, Турции, Чехии, Швеции и Греции.

19 августа наши волейболистки сыграют с немками. В третьем туре группового этапа 20 августа Азербайджан встретится с Турцией, а 22-го с гречанками. Последний матч в группе 23 августа азербайджанки проведут встречу со шведками. Групповой этап завершится 24 августа.

Отметим, что команды, занявшие первые четыре места в группе, выйдут в следующий этап.