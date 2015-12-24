​Названы имена лучших тренеров года - СПИСОК

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта обнародовало имена лучших тренеров 2015 года.
Как сообщает Report, в список включены имена 8-ми специалистов.
1. Ибрагим Ибрагимов (парадзюдо)
2. Джамшид Хейрабади (греко-римская борьба)
3. Аскерхан Новрузов (вольная борьба)
4. Мариана Васильева (художественная гимнастика)
5. Низами Пашаев (тяжелая атлетика)
6. Нариман Абдуллаев (бокс)
7. Эльнур Аманов (тхэквондо)
8. Фирдовси Умудов (вольная борьба).
Sport DepartmentАвтор новости
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