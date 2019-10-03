Названы претенденты на лучший гол и звание лучшего игрока II тура группового этапа ЛЧ

Стали известны претенденты на лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) назвал гол форварда «Барселоны» Луиса Суареса в ворота миланского «Интера» (2:1), а также забитый мяч хавбека «Аякса» Хакима Зиеша во встрече с «Валенсией» (0:3), гол защитника «Баварии» Йозуа Киммиха в игре с «Тоттенхэмом» (7:2), а также точный удар форварда «Ливерпуля» Садио Мане в матче с «Зальцбургом» (4:3).

По итогам второго тура в список на звание лучшего футболиста попали Луис Суарес (Барселона), Серж Гнабри (Бавария),Ашраф Хакими (“Боруссия” (Дортмунд) и Бонавентуре (Брюгге)

Отметим, что голосование открыто на официальном сайте УЕФА.