Министерство: Участвующие на фестивале в Сочи команды должны быть отстранены от соревнований

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта выразило протест международной федерации в связи с участием двух представляющих т.н. "Нагорно-Карабахскую Республику" команд на фестивале "Клуба веселых и находчивых" в Сочи и телеканалу, вещавшему КВН.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

По ее словам, сегодня международная федерация должна выразить отношение по этому поводу: "Либо команды должны представлять Азербайджан от Ханкенди, либо – быть отстранены от соревнования. В противном случае, азербайджанская команда обладает правом отказаться от участия в соревновании. Руководство международной федерации проинформировано по этому поводу".

С.Мамедова заявила, что Азербайджан долгие годы участвовал в КВН и достигал успехов.