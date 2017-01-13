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    Министерство: Участвующие на фестивале в Сочи команды должны быть отстранены от соревнований

    Министерство молодежи и спорта выразило протест российскому телеканалу

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта выразило протест международной федерации в связи с участием двух представляющих т.н. "Нагорно-Карабахскую Республику" команд на фестивале "Клуба веселых и находчивых" в Сочи и телеканалу, вещавшему КВН.

    Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

    По ее словам, сегодня международная федерация должна выразить отношение по этому поводу: "Либо команды должны представлять Азербайджан от Ханкенди, либо – быть отстранены от соревнования. В противном случае, азербайджанская команда обладает правом отказаться от участия в соревновании. Руководство международной федерации проинформировано по этому поводу".

    С.Мамедова заявила, что Азербайджан долгие годы участвовал в КВН и достигал успехов.

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