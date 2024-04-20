О нас

Кубок мира: Сборная Азербайджана по гимнастике завоевала бронзовую медаль

Кубок мира: Сборная Азербайджана по гимнастике завоевала бронзовую медаль Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье.
Командные
20 апреля 2024 г. 21:22
Кубок мира: Сборная Азербайджана по гимнастике завоевала бронзовую медаль

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье.

Как передает Report, сборная, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, заняла третье место с результатом 69.050 балла (сумма за два упражнения – с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами).

Чемпионками в многоборье стали испанки (70.450 балла), на второй позиции расположилась команда Италии (70.150 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gimnastika komandası Bakıdakı turnirdə bürünc medal qazanıb

Самое важное

Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi