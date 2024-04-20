Кубок мира: Сборная Азербайджана по гимнастике завоевала бронзовую медаль

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье.

Как передает Report, сборная, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, заняла третье место с результатом 69.050 балла (сумма за два упражнения – с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами).

Чемпионками в многоборье стали испанки (70.450 балла), на второй позиции расположилась команда Италии (70.150 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.