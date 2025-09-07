российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Кубок Европы: Сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль

    Командные
    • 07 сентября, 2025
    • 22:28
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала серебряную медаль на Кубке Европы в столице Дании Копенгагене.

    Как сообщает Report, в решающем матче команда встретилась с коллективом из Нидерландов.

    Азербайджанские баскетболистки уступили соперницам со счетом 16:21.

    Отметим, что сборная Азербайджана ранее на групповом этапе обыграла Францию (21:16) и Украину (21:14), в 1/4 финала - Польшу (16:13), а в полуфинале - Испанию (21:17). Команда вышла в финал впервые в своей истории.

    Кубок Европы Сборная Азербайджана по баскетболу финал серебряная медаль
    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb

