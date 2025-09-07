Кубок Европы: Сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль
Командные
- 07 сентября, 2025
- 22:28
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала серебряную медаль на Кубке Европы в столице Дании Копенгагене.
Как сообщает Report, в решающем матче команда встретилась с коллективом из Нидерландов.
Азербайджанские баскетболистки уступили соперницам со счетом 16:21.
Отметим, что сборная Азербайджана ранее на групповом этапе обыграла Францию (21:16) и Украину (21:14), в 1/4 финала - Польшу (16:13), а в полуфинале - Испанию (21:17). Команда вышла в финал впервые в своей истории.
