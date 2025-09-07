İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Komanda
    • 07 sentyabr, 2025
    • 22:12
    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma finalda Niderland seçməsi ilə üz-üzə gəlib. 

    Komanda rəqibinə 16:21 hesabı ilə məğlub olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14), 1/4 finalda Polşanı (16:13), yarımfinalda İspaniyanı (21:17) üstələyib. Millimiz tarixində ilk dəfə finalda çıxış edib.

    Azərbaycan millisi final Gümüş medal
