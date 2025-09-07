Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb
Komanda
- 07 sentyabr, 2025
- 22:12
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda gümüş medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma finalda Niderland seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Komanda rəqibinə 16:21 hesabı ilə məğlub olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14), 1/4 finalda Polşanı (16:13), yarımfinalda İspaniyanı (21:17) üstələyib. Millimiz tarixində ilk dəfə finalda çıxış edib.
