Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей
Командные
- 07 сентября, 2025
- 09:18
Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет свой очередной матч на Кубке Европы, который проходит в столице Дании Копенгагене.
Как сообщает Report, сборная в 1/4 финала встретится с командой Польши.
Матч начнется в 14:25 по бакинскому времени.
Отметим, что ранее сборная Азербайджана в групповом этапе обыграла Францию (21:16) и Украину (21:14).
