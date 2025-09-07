Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет свой очередной матч на Кубке Европы, который проходит в столице Дании Копенгагене.

Как сообщает Report, сборная в 1/4 финала встретится с командой Польши.

Матч начнется в 14:25 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана в групповом этапе обыграла Францию (21:16) и Украину (21:14).