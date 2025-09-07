Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 сегодня проведет свой очередной матч на Кубке Европы, который проходит в столице Дании Копенгагене.

    Как сообщает Report, сборная в 1/4 финала встретится с командой Польши.

    Матч начнется в 14:25 по бакинскому времени.

    Отметим, что ранее сборная Азербайджана в групповом этапе обыграла Францию (21:16) и Украину (21:14).

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi 1/4 finalda bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək

