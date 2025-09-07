Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi 1/4 finalda bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 07 sentyabr, 2025
- 09:00
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, yığma 1/4 finalda Polşa seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:25-də start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14) üstələmişdi.
