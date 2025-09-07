İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi 1/4 finalda bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 07 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Avropa Kubokunda növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yığma 1/4 finalda Polşa seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:25-də start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl qrup mərhələsində Fransa (21:16) və Ukraynanı (21:14) üstələmişdi.

    Avropa Kuboku Azərbaycan millisi qrup mərhələsi
    Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

