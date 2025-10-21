Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапа

Баскетбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапа Кубка Европы ФИБА.

Как сообщает Report, "черно-белые" примут эстонский "Калев" в 18:30 в Бакинском дворце спорта.

В первом матче "Нефтчи" уступил польскому "Трефлу" со счетом 63:92.

Завтра в другом матче группы I "Абшерон Лайонс" сыграет в Баку с "Трефлом".