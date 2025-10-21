Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапа
Командные
- 21 октября, 2025
- 09:27
Баскетбольная команда "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапа Кубка Европы ФИБА.
Как сообщает Report, "черно-белые" примут эстонский "Калев" в 18:30 в Бакинском дворце спорта.
В первом матче "Нефтчи" уступил польскому "Трефлу" со счетом 63:92.
Завтра в другом матче группы I "Абшерон Лайонс" сыграет в Баку с "Трефлом".
Последние новости
09:44
Глава Минобороны Грузии находится с визитом в АрменииВ регионе
09:41
Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровняБизнес
09:37
Цены на нефть снизились из-за опасений избытка предложения на рынкеЭнергетика
09:27
Кубок Европы ФИБА: "Нефтчи" сегодня проведет второй матч основного этапаКомандные
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2025)Финансы
09:17
Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером - ОБНОВЛЕНОДругие страны
09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)Финансы
08:56
СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу DiddyДругие страны
08:51