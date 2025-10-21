İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" əsas mərhələdə ikinci oyununu bu gün keçirəcək

    Komanda
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:03
    FIBA Avropa Kuboku: Neftçi əsas mərhələdə ikinci oyununu bu gün keçirəcək

    "Neftçi"nin basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində ikinci oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" Bakıda Estoniyanın "Kalev" kollektivini qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 18:30-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" ilk matçında Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92. I qrupunun digər görüşündə "Abşeron Lions" sabah Bakıda "Trefl"lə üz-üzə gələcək.

