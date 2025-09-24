Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой
Командные
- 24 сентября, 2025
- 21:09
Азербайджанская баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" провела свой первый матч в Кубке Европы.
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Эрхана Токера одержал победу над кипрским клубом "Анортосис" в первом матче I квалификационного этапа в Баку.
Встреча в Бакинском дворце спорта завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 89:73.
Отметим, что второй матч между командами состоится 1 октября в Лимассоле.
