    Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

    Командные
    • 24 сентября, 2025
    • 21:09
    Азербайджанская баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" провела свой первый матч в Кубке Европы.

    Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Эрхана Токера одержал победу над кипрским клубом "Анортосис" в первом матче I квалификационного этапа в Баку.

    Встреча в Бакинском дворце спорта завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 89:73.

    Отметим, что второй матч между командами состоится 1 октября в Лимассоле.

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlib

