    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 03:20
    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Вооруженные силы США нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    "Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - говорится в публикации.

    В результате удара погибли два человека, один - выжил. В связи с этим командование "уведомило Береговую охрану о необходимости активировать поисково-спасательную систему".

    Пентагон США контрабанда наркотрафик

    03:20

    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Социальная защита
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
