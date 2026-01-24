Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
- 24 января, 2026
- 03:20
Вооруженные силы США нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - говорится в публикации.
В результате удара погибли два человека, один - выжил. В связи с этим командование "уведомило Береговую охрану о необходимости активировать поисково-спасательную систему".
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане
