Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - говорится в публикации.

В результате удара погибли два человека, один - выжил. В связи с этим командование "уведомило Береговую охрану о необходимости активировать поисково-спасательную систему".