В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

Информация о проживании матери и ее 11-летнего ребенка на улице в Товузском районе была незамедлительно взята под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Как сообщили Report в комитете, по итогам проведенного первоначального расследования и оценки текущей ситуации совместно с соответствующими структурами было обеспечено принятие неотложных мер.

При поддержке комитета Товузской районной исполнительной властью 11-летний ребенок был помещен в Центральную районную больницу, а мать - в медицинское учреждение психиатрического профиля с целью оказания специализированной медицинской помощи.

После проведения в больнице необходимых медицинских обследований состояние здоровья ребенка будет оценено, и в соответствии с требованиями законодательства планируется принятие необходимых мер по его размещению в соответствующем детском учреждении с целью обеспечения его интересов, безопасности и социального благополучия. Вопрос находится на контроле соответствующих государственных органов, работа по защите прав ребенка продолжается.