    В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

    Социальная защита
    • 24 января, 2026
    • 02:13
    В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

    Информация о проживании матери и ее 11-летнего ребенка на улице в Товузском районе была незамедлительно взята под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

    Как сообщили Report в комитете, по итогам проведенного первоначального расследования и оценки текущей ситуации совместно с соответствующими структурами было обеспечено принятие неотложных мер.

    При поддержке комитета Товузской районной исполнительной властью 11-летний ребенок был помещен в Центральную районную больницу, а мать - в медицинское учреждение психиатрического профиля с целью оказания специализированной медицинской помощи.

    После проведения в больнице необходимых медицинских обследований состояние здоровья ребенка будет оценено, и в соответствии с требованиями законодательства планируется принятие необходимых мер по его размещению в соответствующем детском учреждении с целью обеспечения его интересов, безопасности и социального благополучия. Вопрос находится на контроле соответствующих государственных органов, работа по защите прав ребенка продолжается.

    Komitə: Tovuzda küçədə yaşayan uşaq xəstəxanaya, anası tibb müəssisəsinə yerləşdirilib

