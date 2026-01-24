İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Komitə: Tovuzda küçədə yaşayan uşaq xəstəxanaya, anası tibb müəssisəsinə yerləşdirilib

    Sosial müdafiə
    • 24 yanvar, 2026
    • 00:28
    Komitə: Tovuzda küçədə yaşayan uşaq xəstəxanaya, anası tibb müəssisəsinə yerləşdirilib

    Tovuz rayonunda ana və 11 yaşlı övladının küçə mühitində yaşaması ilə bağlı daxil olmuş məlumat Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən dərhal nəzarətə götürülüb.

    Komitədən "Report"a bildirilib ki, aparılmış ilkin araşdırmalar və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi nəticəsində aidiyyəti qurumlarla birgə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi təmin edilib.

    Komitənin dəstəyi ilə Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 11 yaşlı uşaq Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına, ana isə ixtisaslaşmış tibbi yardımın göstərilməsi məqsədilə psixiatriya profilli tibb müəssisəsinə yerləşdirilib.

    Uşağın sağlamlıq vəziyyəti xəstəxanada müvafiq tibbi müayinələrdən keçirildikdən sonra onun mənafeyinin, təhlükəsizliyinin və sosial rifahının təmin edilməsi məqsədilə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq uşaq müəssisəsinə yerləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Məsələ aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən nəzarətdə saxlanılır və uşağın hüquqlarının qorunması istiqamətində müvafiq işlər davam etdirilir.

    Tovuz Ana və övladı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

    Son xəbərlər

    00:55

    Hakan Fidan: Tehrana tövsiyəmiz odur ki, insanların tələbləri nəzərə alınsın

    Region
    00:28

    Komitə: Tovuzda küçədə yaşayan uşaq xəstəxanaya, anası tibb müəssisəsinə yerləşdirilib

    Sosial müdafiə
    00:19

    KİV: Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:08

    Zelenski: Əbu-Dabi danışıqlarında müharibənin bitməsi üçün parametrlər müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    23:49

    Pakistanda toy mərasimində partlayış nəticəsində azı beş nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    23:36
    Video

    Hakan Fidan: Netanyahu Ərdoğanın Sülh Şurasına üzv olmasına qarşı idi

    Region
    23:21

    Orban: Aİ-nin Ukraynanın bərpası ilə bağlı planı "maliyyə bombası"dır

    Digər ölkələr
    23:08

    Merts: Aİ-nin MERCOSUR ilə azad ticarət sazişi demokratik və legitimdir

    Digər ölkələr
    22:59

    Sozar Subari: Azərbaycanın iştirakı ilə yeni nəqliyyat marşrutları Gürcüstana üstünlüklər yaradacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti