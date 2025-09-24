Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlib
Komanda
- 24 sentyabr, 2025
- 20:59
Azərbaycanın "Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokunda ilk oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Kipr təmsilçisi "Anortosis"ə qalib gəlib.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma təmsilçimizin 89:73 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.
