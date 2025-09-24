İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlib

    Komanda
    • 24 sentyabr, 2025
    • 20:59
    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlib

    Azərbaycanın "Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokunda ilk oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Kipr təmsilçisi "Anortosis"ə qalib gəlib.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma təmsilçimizin 89:73 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.

    Avropa Kuboku basketbol "abşeron lions"
    Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

    Son xəbərlər

    21:21

    Haitidə PUA hücumu nəticəsində səkkiz uşaq ölüb, altısı yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:13

    Gürcüstan Milli Bankının nümayəndələri təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycana səfər edib

    Biznes
    21:11

    Mirzoyan və Barro Nyu Yorkda Ermənistan-Fransa əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

    Region
    21:08

    Lavrov və Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında danışıqlar aparıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:06

    "Brent" markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötüb

    Energetika
    21:04

    Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdır

    Digər ölkələr
    20:59

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlib

    Komanda
    20:45

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin əksəriyyəti xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    20:36

    Eylata PUA düşməsi nəticəsində 20 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti