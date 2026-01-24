Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Нидерланды не примут участие в Совете мира

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 02:43
    Нидерланды не примут участие в Совете мира

    Нидерланды не будут принимать участие в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа Совете мира.

    Как передает Report, об этом решении объявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил в эфире телеканала NPO2.

    "Нет, мы определенно не будем принимать участие [в Совете мира]. Большинство стран ЕС также отказались от этого", - заявил он. По словам ван Вила, для Ближнего Востока важно, чтобы "мирный план по Газе был реализован быстро". "Совет мира более прагматичен в этом вопросе, но мы в ЕС занимаем более принципиальную позицию", - добавил он.

    Давид ван Вил Нидерланды "Совет мира"

    Последние новости

    03:20

    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    02:43

    Нидерланды не примут участие в Совете мира

    Другие страны
    02:16

    США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

    Другие страны
    02:13

    В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

    Социальная защита
    01:52

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    01:22

    Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба

    Другие страны
    01:05

    Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии

    Другие страны
    00:45

    Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

    Другие страны
    00:14

    Reuters: Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби на сегодня завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей