Нидерланды не примут участие в Совете мира
Другие страны
- 24 января, 2026
- 02:43
Нидерланды не будут принимать участие в созданном по инициативе президента США Дональда Трампа Совете мира.
Как передает Report, об этом решении объявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил в эфире телеканала NPO2.
"Нет, мы определенно не будем принимать участие [в Совете мира]. Большинство стран ЕС также отказались от этого", - заявил он. По словам ван Вила, для Ближнего Востока важно, чтобы "мирный план по Газе был реализован быстро". "Совет мира более прагматичен в этом вопросе, но мы в ЕС занимаем более принципиальную позицию", - добавил он.
Последние новости
03:20
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
02:43
Нидерланды не примут участие в Совете мираДругие страны
02:16
США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в НигерииДругие страны
02:13
В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госоргановСоциальная защита
01:52
В Турции произошло сильное землетрясениеВ регионе
01:22
Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего гербаДругие страны
01:05
Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в ГренландииДругие страны
00:45
Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефтиДругие страны
00:14