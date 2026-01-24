İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Niderland Sülh Şurasına qoşulmayacaq

    24 yanvar, 2026
    Niderland ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılmış Sülh Şurasına qoşulmayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, qərar barədə Niderlandın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən David van Vil NPO2 telekanalında bildirib.

    "Xeyr, biz (Sülh Şurasında-red) qəti şəkildə iştirak etməyəcəyik. Əksər Aİ ölkələri də iştirakdan imtina edib", - o bildirib.

    Van Vilin sözlərinə görə, Yaxın Şərq üçün Qəzza sülh planının qısa zamanda həyata keçirilməsi vacibdir. "Sülh Şurası bu məsələdə daha praqmatikdir, lakin biz Aİ-də daha prinsipial mövqe tuturuq", - o əlavə edib.

    Нидерланды не примут участие в Совете мира

