Niderland Sülh Şurasına qoşulmayacaq
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 05:07
Niderland ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılmış Sülh Şurasına qoşulmayacaq.
"Report"un məlumatına görə, qərar barədə Niderlandın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən David van Vil NPO2 telekanalında bildirib.
"Xeyr, biz (Sülh Şurasında-red) qəti şəkildə iştirak etməyəcəyik. Əksər Aİ ölkələri də iştirakdan imtina edib", - o bildirib.
Van Vilin sözlərinə görə, Yaxın Şərq üçün Qəzza sülh planının qısa zamanda həyata keçirilməsi vacibdir. "Sülh Şurası bu məsələdə daha praqmatikdir, lakin biz Aİ-də daha prinsipial mövqe tuturuq", - o əlavə edib.
