UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir
- 17 mart, 2026
- 09:00
UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək.
"Mançester Siti" İngiltərədə İspaniyanın "Real" komandasının müqavimətini qırmağa çalışacaq. Madriddəki ilk görüşdə meydan sahibləri üç cavabsız qolla qalib gəlib.
İngiltərənin digər komandası "Çelsi" turnirin son çempionu PSJ-nin qonağı olacaq. Parisdəki birinci oyunda London klubu 2:5 hesabı ilə uduzub.
UEFA Çempionlar Liqası
1/8 final, cavab oyunları
17 mart
21:45. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)
İlk oyun - 0:3
00:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Bayer 04" (Almaniya)
İlk oyun - 1:1
00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - PSJ (Fransa)
İlk oyun - 2:5
00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya)
İlk oyun - 0:3