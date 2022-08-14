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Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу не смогла защитить титул

Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу не смогла защитить титул Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла на финальный матч в рамках V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.
Командные
14 августа 2022 г. 17:54
Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу не смогла защитить титул

Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла на финальный матч в рамках V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, в финале соперником стала команда Турции.

Игра завершилась со счетом 30:24 в пользу хозяев поля. Таким образом, азербайджанская сборная, не сумев повторить успех Бакинской Исламиады 2017 года, где она завоевала золотые медали, заняла второе место.

В противостоянии за бронзовые медали Исламиады поборолись сборные Камеруна и Узбекистана. Сильней оказалась камерунская команда, завоевав победу со счетом 40:27.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın qadın həndbol millisi titulunu qoruya bilməyib

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