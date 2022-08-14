Исламиада: Женская сборная Азербайджана по гандболу не смогла защитить титул

Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла на финальный матч в рамках V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла на финальный матч в рамках V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, в финале соперником стала команда Турции.

Игра завершилась со счетом 30:24 в пользу хозяев поля. Таким образом, азербайджанская сборная, не сумев повторить успех Бакинской Исламиады 2017 года, где она завоевала золотые медали, заняла второе место.

В противостоянии за бронзовые медали Исламиады поборолись сборные Камеруна и Узбекистана. Сильней оказалась камерунская команда, завоевав победу со счетом 40:27.