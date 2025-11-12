Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Исламиада: Сборная Азербайджана по волейболу одержала третью победу на турнире

    Командные
    • 12 ноября, 2025
    • 15:33
    Исламиада: Сборная Азербайджана по волейболу одержала третью победу на турнире

    Женская сборная Азербайджана по волейболу одержала победу на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, команда под руководством Фаига Гараева встретилась со сборной Афганистана.

    Матч завершился уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0 (25:7, 25:5, 25:9).

    Ранее сборная одержала победу над командами Ирана и Таджикистана со счетом 3:0, и с таким же счетом уступила сборной Турции.

    волейбол Исламиада сборная Азербайджана победа VI Игры исламской солидарности
