Исламиада: Сборная Азербайджана по волейболу одержала третью победу на турнире
- 12 ноября, 2025
- 15:33
Женская сборная Азербайджана по волейболу одержала победу на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, команда под руководством Фаига Гараева встретилась со сборной Афганистана.
Матч завершился уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0 (25:7, 25:5, 25:9).
Ранее сборная одержала победу над командами Ирана и Таджикистана со счетом 3:0, и с таким же счетом уступила сборной Турции.
