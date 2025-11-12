İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi dördüncü oyunda qələbə qazanıb
- 12 noyabr, 2025
- 15:05
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı dördüncü matçında qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu yığma Əfqanıstan seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Azərbaycan millisinin inamlı qələbəsi ilə bitib - 3:0 (25:7, 25:5, 25:9). Yığmanın qızıl medal uğrunda həlledici görüşdə rəqibi Türkiyə olacaq.
Yığma daha əvvəl İran və Tacikistan kollektivlərini 3:0 hesabı ilə üstələyib, Türkiyəyə isə eyni hesabla uduzub.
