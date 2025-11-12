İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi dördüncü oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:05
    İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi dördüncü oyunda qələbə qazanıb

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı dördüncü matçında qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu yığma Əfqanıstan seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Azərbaycan millisinin inamlı qələbəsi ilə bitib - 3:0 (25:7, 25:5, 25:9). Yığmanın qızıl medal uğrunda həlledici görüşdə rəqibi Türkiyə olacaq.

    Yığma daha əvvəl İran və Tacikistan kollektivlərini 3:0 hesabı ilə üstələyib, Türkiyəyə isə eyni hesabla uduzub.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Azərbaycanın voleybol millisi
