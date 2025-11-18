Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Исламиада: Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе А

    Командные
    • 18 ноября, 2025
    • 19:19
    Исламиада: Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе А

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завершила победой свой третий матч на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, в матче группы А сборная Азербайджана одержала победу над командой Кот-д'Ивуара со счетом 21:14.

    Отметим, что в первом матче группы Азербайджан обыграл Саудовскую Аравию со счетом 21:8, а во втором - Турцию со счетом 19:11. После этих результатов наша сборная заняла первое место в группе А. Очередным соперником Азербайджана в полуфинале станет команда, занявшая второе место в группе B.

    Исламиада Эр-Рияд VI Игры исламской солидарности баскетбол 3х3
    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi qrupunu birinci sırada başa vurub

    Последние новости

    19:45

    В аэропорту Внуково ввели ограничения по соображениям безопасности

    В регионе
    19:38
    Фото

    Азербайджан и Корея подписали меморандум о разработке цифровой системы финансовой информации

    Финансы
    19:33

    Туск: В Польше повысят уровень террористической угрозы на железной дороге

    Другие страны
    19:26
    Видео

    Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале

    Внешняя политика
    19:19

    Исламиада: Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе А

    Командные
    19:14

    Грузия и Госдеп США обсудили перспективы "Маршрута Трампа"

    В регионе
    18:59
    Фото

    Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

    Армия
    18:55

    Представитель Камбоджи: Технологии должны использоваться на благо человечества

    ИКТ
    18:54

    Азербайджан и Иран обсудили создание рабочей группы в сфере ИКТ

    ИКТ
    Лента новостей