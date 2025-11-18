Исламиада: Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе А
Командные
- 18 ноября, 2025
- 19:19
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завершила победой свой третий матч на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.
Как сообщает Report, в матче группы А сборная Азербайджана одержала победу над командой Кот-д'Ивуара со счетом 21:14.
Отметим, что в первом матче группы Азербайджан обыграл Саудовскую Аравию со счетом 21:8, а во втором - Турцию со счетом 19:11. После этих результатов наша сборная заняла первое место в группе А. Очередным соперником Азербайджана в полуфинале станет команда, занявшая второе место в группе B.
