    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi qrupunu birinci sırada başa vurub

    Komanda
    • 18 noyabr, 2025
    • 19:02
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı üçüncü matçını da qələbə ilə başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, yığma A qrupunun matçında Fildişi Sahili seçməsinə 21:14 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan qrupdakı ilk qarşılaşmasında Səudiyyə Ərəbistanını 21:8, ikinci matçda isə Türkiyəni 19:11 hesabı ilə məğlub etmişdi. Bu nəticələrdən sonra milli qrupunu ilk sırada tamamlayıb. Yarımfinala adlayan Azərbaycanın növbəti rəqibi B qrupunun ikinci sırada bitirən komanda olacaq.

    3x3 basketbol Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Исламиада: Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе А

