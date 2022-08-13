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Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по волейболу вышла в полуфинал

Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по волейболу вышла в полуфинал Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела последний матч группового этапа V Игр исламской солидарности, проходящий в турецкой Конье.
Командные
13 августа 2022 г. 19:36
Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по волейболу вышла в полуфинал

Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела последний матч группового этапа V Игр исламской солидарности, проходящий в турецкой Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, соперником была сборная Марокко.

Поединок завершился победой сборной Азербайджана - 3:1 (25:20, 22:25, 28:26, 25:19).

Таким образом, наша команда, завершившая группу на 1-м месте с 6 очками, вышла в полуфинал. Марокко заняла второе место с 5 очками.

Отметим, что ранее Азербайджан выиграл у Судана со счетом 3:0 и с таким же счетом уступил Камеруну.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın kişi voleybol millisi İslamiadada yarımfinala yüksəlib

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