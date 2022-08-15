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Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в 1/4 финала

Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в 1/4 финала Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 одержала третью победу подряд на V Играх исламской солидарности, которые проходят в турецкой Конье.
Командные
15 августа 2022 г. 19:48
Исламиада: Мужская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в 1/4 финала

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 одержала третью победу подряд на V Играх исламской солидарности, которые проходят в турецкой Конье.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, на сей раз азербайджанская сборная одолела команду Марокко со счетом 18:11. Благодаря этой победе команда вышла в 1/4 финала. На данном этапе наши баскетболисты встретятся со сборной Иордании.

Последняя игра Азербайджана в группе, которая должны была пройти с Суданом, не состоится из-за отсутствия последней на Исламиаде. По этой причине азербайджанской сборной будет засчитана техническая победа.

Отметим, что в предыдущих играх сборная Азербайджана одержала победу над сборными Мали (18:15) и Турции (21:12).

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycanın basketbol yığması 1/4 finala yüksəlib

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