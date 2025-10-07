III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях успешно выступила на III Играх стран СНГ, проходящих в Гяндже.

Как сообщает корреспондент Report, первая команда Азербайджана в финале встретилась со сборной России и уступила со счетом 35:45, став обладательницей серебряной медали.

Вторая отечественная команда завершила свое выступление в полуфинале с бронзовой медалью после того как проиграла России со счетом 18:45.