Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

    Командные
    • 07 октября, 2025
    • 16:27
    III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

    Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях успешно выступила на III Играх стран СНГ, проходящих в Гяндже.

    Как сообщает корреспондент Report, первая команда Азербайджана в финале встретилась со сборной России и уступила со счетом 35:45, став обладательницей серебряной медали.

    Вторая отечественная команда завершила свое выступление в полуфинале с бронзовой медалью после того как проиграла России со счетом 18:45.

    III Игры СНГ фехтование
    Фото
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət sablya millisi gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    16:43

    ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансирование

    Финансы
    16:42

    В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДС

    Финансы
    16:36

    Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMIS

    Другие страны
    16:34

    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Финансы
    16:33

    Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в Габале

    Внешняя политика
    16:32

    В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

    Командные
    16:23

    В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам

    В регионе
    16:18

    В Мадриде рухнуло здание, есть пострадавший

    Другие страны
    Лента новостей