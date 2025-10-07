III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB
07 oktyabr, 2025
- 15:09
Azərbaycanın qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qızlardan ibarət ikinci komandası III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Rusiyaya 18:45 hesabı ilə uduzub.
Azərbaycanın əsas komandası isə yarımfinalda Özbəkistana qalib gəlib - 45:37.
Əsas komanda finalda Rusiyaya rəqib olub.
Azərbaycanın qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qızlardan ibarət ikinci komandası III MDB Oyunlarında yarımfinala vəsiqə qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir k, yığma 1/4 finalda Belarusdan güclü olub - 45:42.
Komanda yarımfinalda Rusiya kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
