İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:09
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qızlardan ibarət ikinci komandası III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Rusiyaya 18:45 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın əsas komandası isə yarımfinalda Özbəkistana qalib gəlib - 45:37.

    Əsas komanda finalda Rusiyaya rəqib olub.

    Azərbaycanın qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qızlardan ibarət ikinci komandası III MDB Oyunlarında yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir k, yığma 1/4 finalda Belarusdan güclü olub - 45:42.

    Komanda yarımfinalda Rusiya kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    III MDB Oyunları qılıncoynatma sablya

    Son xəbərlər

    15:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

    Komanda
    15:06

    Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilər

    Biznes
    15:04

    Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilib

    Digər
    15:03

    Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdır

    Xarici siyasət
    15:02

    "Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:59

    Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıb

    Xarici siyasət
    14:49

    Viktor Orban: Macarıstan strateji planda Azərbaycanın yanındadır

    Xarici siyasət
    14:48

    Tokayev: Qazaxıstan "TDT+" formatının yaradılmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    14:48

    Qazaxıstan Türk İnvestisiya Fondunun tezliklə işə salınmasına çağırış edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti