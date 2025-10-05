III Игры СНГ: Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 вышли в полуфинал

Мужская и женская сборные Азербайджана U-17 по баскетболу 3x3 вышли в полуфинал III Игр СНГ.

Об этом корреспондент Report сообщает из Гянджи, где в воскресенье стартовали соревнования.

Команда из юношей до 17 лет (Гусейн Гафланов, Эмануэль Агбасан, Исмаил Абдуллаев и Огузхан Гулиев), выступающая в группе А, обыграла Таджикистан (21:13) и Кыргызстан (18:6), но проиграла России (8:21). Заняв второе место в группе, коллектив вышел в полуфинал, где встретится со сборной Беларуси, которая заняла первое место в группе B. В другом полуфинальном матче встретятся Россия и Узбекистан.

Женская команда (Полина Шукина, Дениз Гёкчёль, Ангелина Исмаилова и Лейла Аллахвердиева), хоть и начала турнир с поражения от Узбекистана (13:16), в остальных матчах одержала серию побед и вышла в полуфинал с первого места. Азербайджанские баскетболистки оказались сильнее соперниц из Казахстана (20:5), России (19:18) и Беларуси (18:17).

В женском турнире участвовали пять команд. Турнир проводился по круговой системе, и сборные, занявшие первые четыре места, вышли в полуфинал. Азербайджанская команда на данном этапе получит шанс взять реванш у коллектива из Узбекистана. В другом полуфинале Россия встретится с Беларусью.

Полуфиналы, матчи за третье место и финалы пройдут завтра, старт запланирован на 16:00.