İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    • 05 oktyabr, 2025
    • 20:39
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlib

    Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bu gün Gəncədə 3x3 basketbol yarışlarına start verilib.

    Azərbaycanın 17 yaşadək oğlan və qızlardan ibarət yığmaları yarımfinala yüksəlib.

    A qrupunda yer alan oğlanlardan ibarət komanda (Hüseyn Qaflanov, Emanuel Aqbasan, İsmayıl Abdullayev və Oğuzxan Quliyev) Tacikistanı (21:13) və Qırğızıstanı (18:6) məğlub edib, Rusiyaya uduzublar (8:21). Qrupu ikinci yerdə tamamlayan yığmamız yarımfinala adlayıb. Yarımfinalda Azərbaycan yığması "B" qrupunu lider kimi tamamlayan Belarus millisi ilə qarşılaşacaq. İkinci yarımfinal oyununda Rusiya Özbəkistanla qarşılaşacaq.

    Qızlardan ibarət komandamız (Polina Şukina, Deniz Gökçöl, Angelina İsmayılova və Leyla Allahverdiyeva) turnirə Özbəkistana (13:16) uduzmaqla başlasa da, ardıcıl qələbələr qazanaraq yarımfinala adını yazdırıb. Millimiz Qazaxıstanı (20:5), Rusiyanı (19:18) və Belarusu (18:17) məğlub edib.

    Qızlar arasında turnirdə 5 komanda mübarizə aparıb. Yarış dairəvi sistemlə keçirilib və ilk dörd yeri tutan komandalar yarımfinala yüksəlib. Azərbaycan yığması yarımfinala birinci yerlə adlayıb. Yarımfinalda rəqib Özbəkistan yığması olacaq. Digər yarımfinald matçına Rusiya Belarusla qarşılaşacaq.

    Yarımfinallar, üçüncü yer uğrunda oyunlar və finallar sabah 16:00-dan etibarən keçiriləcək.

    III MDB Oyunları 3x3 basketbol Azərbaycan yığması
    III Игры СНГ: Сборные Азербайджана по баскетболу 3х3 вышли в полуфинал

    Son xəbərlər

    21:30

    Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcək

    Digər ölkələr
    21:17

    Tramp "HƏMAS"la danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    20:53

    Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilir

    Digər ölkələr
    20:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    20:38

    KİV: "HƏMAS" İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    20:17

    Merts və Tramp Rusiyanın aktivlərindən Ukraynaya kömək üçün istifadəni müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:50

    Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    19:33

    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:28

    Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti