    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду Узбекистана

    • 03 октября, 2025
    • 21:06
    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду Узбекистана

    Женская волейбольная команда Азербайджана U-17 в рамках III Игр СНГ обыграла сборную Узбекистана.

    Как сообщает Report, матч в Гянджинском Дворце спорта завершился победой азербайджанских болейболисток со счетом 3:2.

    В другой встрече Россия оказалась сильнее Кыргызстана - 3:0.

    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana qalib gəlib

