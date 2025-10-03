III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду Узбекистана
Командные
- 03 октября, 2025
- 21:06
Женская волейбольная команда Азербайджана U-17 в рамках III Игр СНГ обыграла сборную Узбекистана.
Как сообщает Report, матч в Гянджинском Дворце спорта завершился победой азербайджанских болейболисток со счетом 3:2.
В другой встрече Россия оказалась сильнее Кыргызстана - 3:0.
