III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana qalib gəlib
Komanda
- 03 oktyabr, 2025
- 20:59
Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət voleybol komandası III MDB Oyunları çərçivəsində Özbəkistanla qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan matç ev sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Digər görüşdə isə Rusiya Qırğızıstana 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Son xəbərlər
21:04
İsrail ordusu 20 HƏMAS silahlısının öldürüldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
20:59
III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana qalib gəlibKomanda
20:53
İlham Əliyev Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
20:43
Kyastutis Vaşkelyaviçyus: Litva 2026-cı ildə müdafiə xərclərini ÜDM-in 5%-nə qədər artıracaqDigər ölkələr
20:32
Aİ Şurası Rusiya ilə əlaqəsi olan fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyaların müddətini uzadıbDigər ölkələr
20:20
Ermənistan hökuməti faydalı qazıntıların kəşfiyyatı üçün geoloji kəşfiyyat xidməti açacaqRegion
20:11
Kanadanın Baş naziri Trampla gələn həftə görüşəcəkDigər ölkələr
20:03
Foto
Şəkidə iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıbHadisə
19:53