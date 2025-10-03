İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Komanda
    • 03 oktyabr, 2025
    • 20:59
    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana qalib gəlib

    Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət voleybol komandası III MDB Oyunları çərçivəsində Özbəkistanla qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan matç ev sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Digər görüşdə isə Rusiya Qırğızıstana 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду Узбекистана

