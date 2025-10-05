Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: Азербайджан взял бронзу на соревнованиях по гребле

    Азербайджанская сборная начала с победы соревнования по гребле в рамках III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, в первом соревновании дня Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль в одиночном каякинге на дистанции 500 метров среди спортсменов 2007-2008 годов рождения.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

