III Игры СНГ: Азербайджан взял бронзу на соревнованиях по гребле
- 05 октября, 2025
- 11:24
Азербайджанская сборная начала с победы соревнования по гребле в рамках III Игр СНГ.
Как сообщает Report, в первом соревновании дня Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль в одиночном каякинге на дистанции 500 метров среди спортсменов 2007-2008 годов рождения.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
