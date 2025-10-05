İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    III MDB Oyunları: Azərbaycan komandası avarçəkmə yarışlarına medalla başlayıb

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:14
    III MDB Oyunları çərçivəsində keçirilən avarçəkmə yarışlarına Azərbaycan komandası medalla başlayıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Amil Ramazanov birnəfərlik kayak qayığında 500 metr məsafəyə 2007-2008-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında bürünc medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    III Игры СНГ: Азербайджан взял бронзу на соревнованиях по гребле

