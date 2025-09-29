III Игры СНГ: 6 азербайджанских тхэквондистов завоевали бронзовые медали
Командные
- 29 сентября, 2025
- 16:52
Пять азербайджанских тхэквондистов прошли в финал III Игр СНГ.
Как сообщает Report, среди мужчин Умид Рагимзаде (54 кг), Зия Гасанли (63 кг), Эльджан Алиев (74 кг), среди женщин - Хумай Дадашова (46 кг) и Марьям Мамедова (53 кг) прошли в финал III Игр СНГ.
В соревнованиях, проходивших в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, 6 тхэквондистов - Тамерлан Ягубов (54 кг), Аллахверди Мамедов, Зейнал Алиев (оба - 87 кг), а также Салима Гулиева (46 кг), Нилюфер Борчи (53 кг) и Наргиз Казымова (62 кг) завоевали бронзовые медали.
