Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    III Игры СНГ: 6 азербайджанских тхэквондистов завоевали бронзовые медали

    Командные
    • 29 сентября, 2025
    • 16:52
    III Игры СНГ: 6 азербайджанских тхэквондистов завоевали бронзовые медали

    Пять азербайджанских тхэквондистов прошли в финал III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, среди мужчин Умид Рагимзаде (54 кг), Зия Гасанли (63 кг), Эльджан Алиев (74 кг), среди женщин - Хумай Дадашова (46 кг) и Марьям Мамедова (53 кг) прошли в финал III Игр СНГ.

    В соревнованиях, проходивших в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, 6 тхэквондистов - Тамерлан Ягубов (54 кг), Аллахверди Мамедов, Зейнал Алиев (оба - 87 кг), а также Салима Гулиева (46 кг), Нилюфер Борчи (53 кг) и Наргиз Казымова (62 кг) завоевали бронзовые медали.

    III Игры СНГ бронзовые медали тхэквондо
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 5 taekvondoçusu finala yüksəlib, 6-sı bürünc medal qazanıb

    Последние новости

    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    17:37

    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:37

    Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

    Другие страны
    Лента новостей