Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустима

Для победы на крупных соревнованиях необходимо избегать ошибок.

Как сообщает Report, об этом заявил Хясрят Джафаров, ставший серебряным призером мира по греко-римской борьбе в Загребе.

Борец выразил сожаление, что не смог показать более высокий результат на мировом чемпионате.

"Ошибки не заканчиваются, над ними нужно постоянно работать. Чтобы добиться успеха на чемпионатах Европы и мира, необходимо прорабатывать каждую мелочь, быть безошибочным. В таких соревнованиях любая ошибка недопустима", - добавил он.