Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустима

    Командные
    • 23 сентября, 2025
    • 07:18
    Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустима

    Для победы на крупных соревнованиях необходимо избегать ошибок.

    Как сообщает Report, об этом заявил Хясрят Джафаров, ставший серебряным призером мира по греко-римской борьбе в Загребе.

    Борец выразил сожаление, что не смог показать более высокий результат на мировом чемпионате.

    "Ошибки не заканчиваются, над ними нужно постоянно работать. Чтобы добиться успеха на чемпионатах Европы и мира, необходимо прорабатывать каждую мелочь, быть безошибочным. В таких соревнованиях любая ошибка недопустима", - добавил он.

    Хясрят Джафаров Греко-римская борьба
    Həsrət Cəfərov: "Yarışlarda bir səhv bağışlanmır"

    Последние новости

    08:31

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:02

    Эрдоган: Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно

    Другие страны
    07:39

    Мурад Ахмадиев: Необходимо продолжать работать над собой, чтобы стать еще сильнее

    Командные
    07:18

    Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустима

    Командные
    06:57

    Ульви Ганизаде: Финал с французским борцом стал самой напряженной схваткой на ЧМ

    Спорт
    06:30

    В Лачын возвращаются очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    05:45

    Главы МИД Азербайджана и ФРГ обсудили двусторонние отношения и региональные процессы

    Внешняя политика
    05:43
    Фото

    Азербайджан и Суринам подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    05:12
    Фото

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    Командные
    Лента новостей