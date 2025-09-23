Хясрят Джафаров: В соревнованиях любая ошибка недопустима
Командные
- 23 сентября, 2025
- 07:18
Для победы на крупных соревнованиях необходимо избегать ошибок.
Как сообщает Report, об этом заявил Хясрят Джафаров, ставший серебряным призером мира по греко-римской борьбе в Загребе.
Борец выразил сожаление, что не смог показать более высокий результат на мировом чемпионате.
"Ошибки не заканчиваются, над ними нужно постоянно работать. Чтобы добиться успеха на чемпионатах Европы и мира, необходимо прорабатывать каждую мелочь, быть безошибочным. В таких соревнованиях любая ошибка недопустима", - добавил он.
