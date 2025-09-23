Həsrət Cəfərov: "Yarışlarda bir səhv bağışlanmır"
"Səhvlər üzərində işləmək lazımıdır".
"Report" xəbər verir ki, bunu Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən yarışda yunan-Roma güləşi üzrə dünya ikincisi olan Həsrət Cəfərov deyib.
Xorvatiyadakı dünya çempionatında yüksək nəticə göstərə bilmədiyi üçün təəssüflənən idmançı deyib: "Səhvlər bitmir, onların üzərində mütəmadi işləmək lazımdır. Gərək Avropa və Dünya çempionatında uğur əldə etmək üçün bütün xırdalıqları işləyəsən, səhvsiz olasan. Çünki bu cür yarışlarda bir səhv bağışlanmır", - deyə o əlavə edib.
