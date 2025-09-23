İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    • 23 sentyabr, 2025
    • 06:17
    Həsrət Cəfərov: Yarışlarda bir səhv bağışlanmır

    "Səhvlər üzərində işləmək lazımıdır".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən yarışda yunan-Roma güləşi üzrə dünya ikincisi olan Həsrət Cəfərov deyib.

    Xorvatiyadakı dünya çempionatında yüksək nəticə göstərə bilmədiyi üçün təəssüflənən idmançı deyib: "Səhvlər bitmir, onların üzərində mütəmadi işləmək lazımdır. Gərək Avropa və Dünya çempionatında uğur əldə etmək üçün bütün xırdalıqları işləyəsən, səhvsiz olasan. Çünki bu cür yarışlarda bir səhv bağışlanmır", - deyə o əlavə edib.

