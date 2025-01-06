Генсек: Матч за Суперкубок по човгану оказался сложнее других игр

Матч за Суперкубок по човгану оказался сложнее других игр.

Матч за Суперкубок по човгану оказался для азербайджанских команд сложнее других игр.

Об этом Report заявил генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев, комментируя игру Суперкубка по човгану.

Он рассказал о решающем матче между "Сархадчи" и "Элит", поздравив обе команды.

"Финальный матч был напряженным и интересным, а конкуренция между командами была на высоком уровне. Конечно, игра за Суперкубок была сложнее остальных, так как команды являются победителями разных лиг и турниров. В результате, воспользовавшись небольшой слабиной в обороне "Элит", команда "Сархадчи" завоевала Суперкубок, победив со счетом 1:0. Обе команды очень хорошо сыграли. Выход на Суперкубок – огромное достижение", - сказал он.

Генсек также отметил, что участие этих команд в международных играх станет важным шагом, однако пока в международных соревнованиях участвует только сборная Азербайджана.

По его словам, в этом году в стране не планируется проводить международные соревнования по човгану, а следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в Баку.