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Генсек Федерации: Болельщики могут насладиться невероятной атмосферой на гимнастической арене

Генсек Федерации: Болельщики могут насладиться невероятной атмосферой на гимнастической арене Болельщики могут насладиться невероятной атмосферой, царящей на Национальной гимнастической арене.
Командные
16 октября 2024 г. 17:50
Генсек Федерации: Болельщики могут насладиться невероятной атмосферой на гимнастической арене

Болельщики могут насладиться невероятной атмосферой, царящей на Национальной гимнастической арене.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде после церемонии открытия 15-го чемпионата Европы по TeamGym.

По ее словам, Федерация гимнастики Азербайджана принимала соревнования по олимпийским и неолимпийским видам спорта: "Впервые на Национальной гимнастической арене проводится чемпионат Европы по TeamGym. Присутствующие стали свидетелями царящей здесь потрясающей атмосферы".

"TeamGym - командный вид соревнований, популяризируемый европейской школой гимнастики. Особенно он популярен в скандинавских странах. Как и следует из названия, TeamGym - это командные соревнования, где состав команд насчитывает не менее 8 и не более 10 человек. В целом на чемпионате участвуют представители 14 стран. Общее количество членов делегаций превышает 800 человек, а спортсменов - более 500", - сказала Н.Мамедзаде.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 19 октября.

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Версия на азербайджанском языке AGF rəsmisi: "Azarkeşlər Milli Gimnastika Arenasında möhtəşəm ab-havaya şahidlik edirlər"

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