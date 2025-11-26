Финальный матч IV тура Высшей лиги Азербайджана пройдет в Товузе
Командные
- 26 ноября, 2025
- 09:59
Сегодня завершится IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает Report, финальный матч тура состоится в 16:00 в Товузском Олимпийском комплексе.
Команда "Туран" на домашнем поле примет DH Volley.
