    Финальный матч IV тура Высшей лиги Азербайджана пройдет в Товузе

    Командные
    • 26 ноября, 2025
    • 09:59
    Финальный матч IV тура Высшей лиги Азербайджана пройдет в Товузе

    Сегодня завершится IV тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

    Как сообщает Report, финальный матч тура состоится в 16:00 в Товузском Олимпийском комплексе.

    Команда "Туран" на домашнем поле примет DH Volley.

    Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun son oyunu Tovuzda keçiriləcək

