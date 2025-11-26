Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun son oyunu Tovuzda keçiriləcək
Komanda
- 26 noyabr, 2025
- 09:34
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun son qarşılaşması Tovuzda baş tutacaq.
"Turan" evdə "DH Volley" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Tovuz Olimpiya Kompleksində saat 16:00-da start götürəcək.
