FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении почти на $16 тыс.

FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении на 13 тыс. швейцарских франков (около $16 тыс.) по итогам матчей армянской сборной с Португалией и Ирландией.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Из этой суммы 12 тыс. франков касаются игры против Португалии - за неподобающее поведение команды, нарушение порядка и безопасности, а также попытки выхода болельщиков на поле.

Федерация Португалии получила предупреждение, а за инциденты в матче с Ирландией Армения дополнительно заплатит 1 тыс. франков.