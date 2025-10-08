FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении почти на $16 тыс.
Командные
- 08 октября, 2025
- 10:39
FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении на 13 тыс. швейцарских франков (около $16 тыс.) по итогам матчей армянской сборной с Португалией и Ирландией.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Из этой суммы 12 тыс. франков касаются игры против Португалии - за неподобающее поведение команды, нарушение порядка и безопасности, а также попытки выхода болельщиков на поле.
Федерация Португалии получила предупреждение, а за инциденты в матче с Ирландией Армения дополнительно заплатит 1 тыс. франков.
