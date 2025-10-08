Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении почти на $16 тыс.

    Командные
    • 08 октября, 2025
    • 10:39
    FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении почти на $16 тыс.

    FIFA оштрафовала Федерацию футбола Армении на 13 тыс. швейцарских франков (около $16 тыс.) по итогам матчей армянской сборной с Португалией и Ирландией.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Из этой суммы 12 тыс. франков касаются игры против Португалии - за неподобающее поведение команды, нарушение порядка и безопасности, а также попытки выхода болельщиков на поле.

    Федерация Португалии получила предупреждение, а за инциденты в матче с Ирландией Армения дополнительно заплатит 1 тыс. франков.

    FIFA Армения сборная штраф
    Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib

    Последние новости

    10:59

    В Азербайджане из госбюджета за 9 месяцев возвращено свыше 218 млн манатов налогов и пошлин

    Финансы
    10:58

    Посол Пакистана: Азербайджан - искренний и надежный друг нашей страны

    Бизнес
    10:58

    В Мексике допустили потерю $15 млрд от новых таможенных пошлин США

    Другие страны
    10:50

    Послы стран ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    10:46

    Министр транспорта: Чехия внимательно следит за развитием Зангезурского коридора - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    10:45

    США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в Египте

    Другие страны
    10:44
    Видео

    "Азерэнержи" внедряет новую систему безопасности и управления энергосетью

    Другие
    10:43

    В Грузии найден мертвым бывший директор тюрьмы

    В регионе
    10:43
    Фото

    В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей