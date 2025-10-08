Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib
Komanda
- 08 oktyabr, 2025
- 10:51
FIFA Ermənistan millisinin Portuqaliya və İrlandiya ilə keçirdiyi oyunlara görə ölkənin Futbol Federasiyasını 13 min İsveçrə frankı (16 min dollar) məbləğində cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Bu məbləğin 12 min frankı Portuqaliya ilə oyun zamanı komandanın qeyri-münasib davranışı, nizam-intizamın və təhlükəsizliyin pozulması, həmçinin azarkeşlərin meydana daxil olmaq cəhdləri ilə bağlıdır.
Portuqaliya Futbol Federasiyasına xəbərdarlıq edilib, İrlandiya ilə matçda baş verən insidentlərə görə isə Ermənistan əlavə olaraq 1000 frank ödəyəcək.
