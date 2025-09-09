ФБА обнародовала календарь игр сборной Азербайджана на чемпионате Европы 2029 года

Федерация баскетбола Азербайджана обнародовала календарь матчей мужской сборной Азербайджана по баскетболу на чемпионате Европы, который состоится в 2029 году.

Как сообщает Report, расписание матчей сборной следующее:

2025 год

27 ноября

Македония - Азербайджан

30 ноября

Азербайджан - Люксембург

2026 год

27 февраля

Ирландия - Азербайджан

2 марта

Азербайджан - Македония

2 июля

Люксембург - Азербайджан

5 июля

Азербайджан - Ирландия

Отметим, что в группах команды будут играть по круговой системе (каждая с каждой) в домашнем и гостевом форматах. В группе A каждая команда проведет по 6 матчей, а в группах B и C - по 4 матча. Победитель каждой группы (команда, занявшая 1-е место) напрямую выходит в следующий этап.