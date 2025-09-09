ФБА обнародовала календарь игр сборной Азербайджана на чемпионате Европы 2029 года
Командные
- 09 сентября, 2025
- 12:25
Федерация баскетбола Азербайджана обнародовала календарь матчей мужской сборной Азербайджана по баскетболу на чемпионате Европы, который состоится в 2029 году.
Как сообщает Report, расписание матчей сборной следующее:
2025 год
27 ноября
Македония - Азербайджан
30 ноября
Азербайджан - Люксембург
2026 год
27 февраля
Ирландия - Азербайджан
2 марта
Азербайджан - Македония
2 июля
Люксембург - Азербайджан
5 июля
Азербайджан - Ирландия
Отметим, что в группах команды будут играть по круговой системе (каждая с каждой) в домашнем и гостевом форматах. В группе A каждая команда проведет по 6 матчей, а в группах B и C - по 4 матча. Победитель каждой группы (команда, занявшая 1-е место) напрямую выходит в следующий этап.
Последние новости
12:59
Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношенийВнутренняя политика
12:58
В Саатлы задержана подозреваемая в культивации коноплиПроисшествия
12:55
Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничестваИнфраструктура
12:50
Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНОМилли Меджлис
12:40
Фото
Видео
В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работыИнфраструктура
12:39
Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторыПроисшествия
12:35
Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГРелигия
12:33
Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этапВнутренняя политика
12:28
Фото