    Командные
    • 09 сентября, 2025
    • 12:25
    ФБА обнародовала календарь игр сборной Азербайджана на чемпионате Европы 2029 года

    Федерация баскетбола Азербайджана обнародовала календарь матчей мужской сборной Азербайджана по баскетболу на чемпионате Европы, который состоится в 2029 году.

    Как сообщает Report, расписание матчей сборной следующее:

    2025 год

    27 ноября

    Македония - Азербайджан

    30 ноября

    Азербайджан - Люксембург

    2026 год

    27 февраля

    Ирландия - Азербайджан

    2 марта

    Азербайджан - Македония

    2 июля

    Люксембург - Азербайджан

    5 июля

    Азербайджан - Ирландия

    Отметим, что в группах команды будут играть по круговой системе (каждая с каждой) в домашнем и гостевом форматах. В группе A каждая команда проведет по 6 матчей, а в группах B и C - по 4 матча. Победитель каждой группы (команда, занявшая 1-е место) напрямую выходит в следующий этап.

    баскетбол Азербайджан чемпионат Европы
