    Komanda
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:16
    Azərbaycan basketbol millisinin Avropa çempionatında keçirəcəyi matçların təqvimi bəlli olub

    Kişi baskebolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2029-cu ildə təşkil olunacaq Avropa çempionatında keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.

    2025-ci il

    27 noyabr

    Makedoniya - Azərbaycan

    30 noyabr

    Azərbaycan - Lüksemburq

    2026-cı il

    27 fevral

    İrlandiya - Azərbaycan

    2 mart

    Azərbaycan - Makedoniya

    2 iyul

    Lüksemburq - Azərbaycan

    5 iyul

    Azərbaycan - İrlandiya

    Qeyd edək ki, komandalar qruplarda dairəvi sistemlə (hər biri bir-biri ilə) ev və səfər formatında qarşılaşacaqlar. A qrupunda hər komanda 6 oyun, B və C qruplarında isə hər komanda 4 oyun keçirəcək. Hər qrupun qalibi (1-ci yeri tutan komanda) birbaşa növbəti mərhələyə yüksələcək.

    Ən yaxşı ikinci yerlərdən biri də əlavə olaraq irəliləyə bilər (FIBA-nın ümumi reqlamentinə görə, qrupların balansı üçün). A qrupunda 4 komanda olduğuna görə, ən yaxşı qrup ikincisi uğrunda mübarizədə sonuncu pilləni tutmuş komanda ilə oyunların nəticələri nəzərə alınmayacaq.

    ФБА обнародовала календарь игр сборной Азербайджана на чемпионате Европы 2029 года

