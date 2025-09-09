Azərbaycan basketbol millisinin Avropa çempionatında keçirəcəyi matçların təqvimi bəlli olub
- 09 sentyabr, 2025
- 12:16
Kişi baskebolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2029-cu ildə təşkil olunacaq Avropa çempionatında keçirəcəyi oyunların təqvimi müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
2025-ci il
27 noyabr
Makedoniya - Azərbaycan
30 noyabr
Azərbaycan - Lüksemburq
2026-cı il
27 fevral
İrlandiya - Azərbaycan
2 mart
Azərbaycan - Makedoniya
2 iyul
Lüksemburq - Azərbaycan
5 iyul
Azərbaycan - İrlandiya
Qeyd edək ki, komandalar qruplarda dairəvi sistemlə (hər biri bir-biri ilə) ev və səfər formatında qarşılaşacaqlar. A qrupunda hər komanda 6 oyun, B və C qruplarında isə hər komanda 4 oyun keçirəcək. Hər qrupun qalibi (1-ci yeri tutan komanda) birbaşa növbəti mərhələyə yüksələcək.
Ən yaxşı ikinci yerlərdən biri də əlavə olaraq irəliləyə bilər (FIBA-nın ümumi reqlamentinə görə, qrupların balansı üçün). A qrupunda 4 komanda olduğuna görə, ən yaxşı qrup ikincisi uğrunda mübarizədə sonuncu pilləni tutmuş komanda ilə oyunların nəticələri nəzərə alınmayacaq.