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Эмин Амруллаев: Сборная Азербайджана впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы

Эмин Амруллаев: Сборная Азербайджана впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек до 18 лет впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы в истории женского баскетбола страны.
Командные
5 июля 2025 г. 09:28
Эмин Амруллаев: Сборная Азербайджана впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек до 18 лет впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы в истории женского баскетбола страны.

Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Эмин Амруллаев на своей личной странице в фейсбуке.

Руководитель ФБА поздравил сборную с исторической победой: "Браво вам, молодцы. Наши большие победы еще впереди. Удачи".

Отметим, что сборная Азербайджана вчера обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 83:81. Следующий матч в группе команда проведет сегодня в 21:30 по бакинскому времени против сборной Украины.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Azərbaycan millisi ölkə qadın basketbolu tarixində ilkə imza atdı"

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