Эмин Амруллаев: Сборная Азербайджана впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек до 18 лет впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы в истории женского баскетбола страны.

Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек до 18 лет впервые одержала победу в матче дивизиона B чемпионата Европы в истории женского баскетбола страны.

Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Эмин Амруллаев на своей личной странице в фейсбуке.

Руководитель ФБА поздравил сборную с исторической победой: "Браво вам, молодцы. Наши большие победы еще впереди. Удачи".

Отметим, что сборная Азербайджана вчера обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 83:81. Следующий матч в группе команда проведет сегодня в 21:30 по бакинскому времени против сборной Украины.