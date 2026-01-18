Двукратный чемпион НБА задержан в США
- 18 января, 2026
- 11:23
Экс-форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом задержан полицией Лас-Вегаса.
Как сообщает Report со ссылкой на TMZ, баскетболист был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
По данным источника, Одом превышал скорость на 65 км/ч и не придерживался своей полосы движения.
Отметим, что 46-летний бывший баскетболист выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в 2004-2011 годах и дважды становился чемпионом НБА (2009, 2010) в составе команды. В 2011 году он был признан лучшим шестым игроком лиги. Одом завершил свою карьеру в 2014 году.
