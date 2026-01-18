İkiqat NBA çempionu ABŞ-də saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 11:02
    İkiqat NBA çempionu Lamar Odom ABŞ-də Las-Veqas polisi tərəfindən saxlanılıb.

    "Report" TMZ-ə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb keçmiş basketbolçunun sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməsi olub.

    L. Odom sürət həddini aşıb və zolağı dəyişmə qaydalarını pozub.

    Qeyd edək ki, 46 yaşlı sabiq basketbolçu 2004-2011-ci illərdə "Los Anceles Leykers"də çıxış edib və bu komanda ilə iki dəfə (2009, 2010) NBA çempionu olub. O, 2014-cü ildə karyerasını başa vurub.

    Двукратный чемпион НБА задержан в США

